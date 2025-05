Reinaldo não vê Tereza Cristina como concorrente de Riedel para 2026

Após rodadas de reuniões em Brasília nesta semana, onde recebeu convites para se filiar ao PL e participou de conversa sobre a fusão do PSDB como Podemos, o ex-governador Reinaldo Azambuja afirmou que irá tomar uma decisão sobre os partidos após a convenção de 5 de junho.

Reinaldo e o governador Eduardo Riedel procuram uma base para as eleições de 2026, no qual o mandatário irá tentar uma reeleição e o ex-governador pode sair como candidato ao Senado. Na mesma linha de alianças, o PP e o União Brasil formaram a 'superfederação' União Progressista que vai procurar espaço maior no estado.

A bancada sul-mato-grossense no Senado terá duas vagas, a da senadora Soraya Thronicke e de Nelsinho Trad, sendo que Tereza Cristina, eleita em 2022 ocupa a função até 2031, mesmo assim, há a especulação de que ela possa se candidatar ao Governo do Estado, em uma disputa com Riedel.

No entanto, em conversa com a reportagem, Reinaldo reafirmou que a relação com a senadora sempre foi de apoio e diálogo. “Nós temos uma aliança que perdura desde a eleição de 2022. A Tereza foi nossa candidata ao Senado e o Riedel a governador. A Tereza quer e tem todo o direito de pleitear a participação do PP e da Federação União Progressista na composição majoritária, nós entendemos que tem espaço para isso. Eu não acredito que ela seja adversária do nosso projeto. Ela estará junto construindo o projeto. Até porque ela também é partícipe”, declarou o líder regional do PSDB.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também