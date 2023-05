Reino Unido investirá R$ 500 milhões no Fundo Amazônia

Em Londres para a coroação do Rei Charles III neste sábado (6), o presidente Lula se encontrou nesta sexta-feira (5) com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, onde recebeu a notícia que o Brasil receberia 80 milhões de libras, cerca de R$ 500 milhões, para o Fundo Amazônia.

O anúncio do investimento foi feito pelo premiê britânico após encontro com o chefe do executivo brasileiro. Atualmente o Fundo Amazônia é financiado pela Alemanha, Estados Unidos e Noruega.

“Presidente Lula tem demonstrado grande liderança em mudanças climáticas. Estou satisfeito por o Reino Unido contribuir com £ 80 milhões para o Fundo Amazônia – para que possamos ajudar a deter o desmatamento e proteger a biodiversidade. Obrigado pela visita, Senhor Presidente, neste fim de semana especial da Coroação”, escreveu Sunak.

President @LulaOficial has exhibited great leadership on climate change. I'm pleased the UK will contribute £80 million to the Amazon Fund – so we can help stop deforestation and protect biodiversity.



Thank you for visiting, Mr President, on this special #Coronation weekend… pic.twitter.com/lao0oJka9n — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 5, 2023

