Relação de obras não vai esquentar lugar, diz Simone Tebet em visita a MS

Pela primeira em MS após assumir o ministério do Planejamento e Orçamento, na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebet (MDB), reforçou compromisso com as demandas do Estado e garantiu que relações de obras serão executadas com celeridade. A declaração foi feita logo depois da reunião com o governador Eduardo Riedel (PSDB), no receptivo do governo, na manhã desta segunda-feira (15).

“A execução de todo orçamento do que foi colocado de emenda impositiva, estava com o senador, então eu tenho essa relação de obras, e elas não vão ficar paradas nem nos ministérios finalísticos, nem do ministério do orçamento. Chegou, está regulamentada dentro da lei, nos critérios atendidos, então não vão esquentar lugar, nem ficar na gaveta, chegou para ser empenhada vai ser empenhada, para pagar, vai ser, vai acontecer como já está acontecendo na área da educação, na área da saúde e infraestrutura”, enfatizou.

Segundo ela, o encontro com o chefe do executivo estadual nesta manhã, foi para alinhar as solicitações e levar as necessidades do Estado à Brasília, tendo em vista que, algumas das necessidades poderão ser atendidas a curto prazo, e outras em uma larga escala de tempo. “Eu vim ouvir as reivindicações e estou levando as pastinhas para cumprir essa missão, coisas que vamos conseguir avançar ao longo desse ano, e outras que avançaremos em mais tempo”, frisou.

“Riedel fez vários pedidos, mas olhando pela área social, eu gostaria de focar na questão do investimento na área da saúde, devido à pandemia que impactou as demandas, então essa é uma necessidade. Na parte de infraestrutura, estamos aguardando o lançamento de um novo Pac ( Programa de Aceleração do Crescimento), as PPP’s ( Parceria Público-Privadas), e o que será por concessão. Então são três formas, isso está sendo gestado”, disse.

Parte das solicitações envolvem a duplicação da BR-262, a alça da ponte de Porto Murtinho, que conforme adiando pela ministra, já tem recursos federais do ministério dos Transportes, e teve início no processo de licitação e obras, que devem começar em junho. Ao todo, serão quase R$ 100 milhões aplicados.

Ainda de acordo com Simone, todas as ações dependem do novo Pac, que será resolvido após o presidente Lula voltar do Japão. “Muita coisa já está no orçamento e vai ser liberada até o fim do ano, outras dependem da PPP's.

Na ocasião, o Governador Eduardo Riedel por sua vez, reafirmou as obras nas quatro grandes rodovias federais do Estado: A BR-163, 262, 267 e a 419 que está em obras. Ele disse também que “algumas dessas rodovias já tem recursos carimbados, que estão acontecendo, como, por exemplo, a 419 e a alça de acesso à Murtinho”, pontuou.

Também foi assunto na reunião, as pautas federais, tais como a questão de disputas fundiárias entre indígenas e ruralistas, infraestrutura e o assoreamento do Rio Taquari, no Pantanal sul-mato-grossense.

