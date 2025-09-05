Relator da LDO 2026 solicita mais prazo para análise diante do recorde de emendas

O deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026 solicitou um prazo adicional para concluir seu relatório devido ao expressivo aumento no número de emendas apresentadas. Até o momento, foram registradas 2.465 emendas, um crescimento de quase 73% em relação às 1.429 emendas registradas no ano passado.

A LDO é um dos principais instrumentos legislativos que orientam a elaboração e a execução do Orçamento da União, estabelecendo metas e prioridades para o governo federal no exercício financeiro seguinte. O aumento no volume de emendas reflete o interesse dos parlamentares em direcionar recursos para suas bases eleitorais e ajustar o texto às demandas regionais e setoriais.

Em função do pedido do relator, o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Efraim Filho (União-PB), anunciou que a votação da LDO está prevista para a próxima semana, após o término da análise das emendas.

Especialistas apontam que o crescimento do número de emendas pode indicar um processo legislativo mais participativo, mas também representa um desafio para a comissão, que precisa avaliar cuidadosamente cada proposta para evitar desequilíbrios fiscais e garantir o cumprimento das regras fiscais vigentes.

A aprovação da LDO é fundamental para que o governo possa enviar a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) e para que o Congresso Nacional inicie a discussão sobre a alocação dos recursos públicos para o próximo ano.

