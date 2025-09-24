Menu
Política

Relator da PEC da Blindagem na CCJ vota pela rejeição do texto

A proposta foi aprovada na Câmara na semana passada

24 setembro 2025 - 10h50Sarah Chaves
Senador Alessandro Vieira (MDB-SE)Senador Alessandro Vieira (MDB-SE)   (Eduardo Knapp/Folhapress)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado vota nesta quarta-feira (24), a chamada PEC da Blindagem. O relator da proposta, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), recomendou a rejeição do texto, que, segundo ele, é inconstitucional e representaria um “golpe fatal” na legitimidade do Congresso.

A proposta foi aprovada de forma repentina na Câmara na semana passada e prevê que cabe ao próprio Congresso autorizar ou barrar a abertura de processos contra parlamentares. A medida provocou forte reação: no último domingo (21), manifestações contrárias foram registradas em todas as 27 capitais do país.

Diante da repercussão negativa, a expectativa é de que o Senado enterre a PEC e a arquive de forma definitiva.

Vanguard - Sound

