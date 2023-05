Relator da PL das fake news critica post de Telegram contra o texto

O Telegram, conhecido por seu posicionamento em relação à privacidade dos dados de seus usuários, se juntou à campanha de outras gigantes da tecnologia e encaminhou aos seus usuários, na tarde desta terça-feira (9), uma mensagem de texto contra o projeto de lei 2630/2020, conhecido como PL das Fake News.

“O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. O PL 2630/2020 dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Para os direitos humanos fundamentais, esse projeto de lei é uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil”, diz a mensagem enviada aos usuários do Telegram no Brasil.

Apesar das afirmações, o projeto não conta com nenhuma citação à censura em seu texto.

Logo após a publicação da mensagem, o relator do PL, o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), subiu ao plenário da Câmara para se pronunciar e repudiou a mensagem da empresa.

“O Telegram mente, e de modo vil, tenta intervir no debate que o Parlamento faz. Esta casa tem legitimidade popular para decidir o que quiser acerca de temas que fortaleçam a democracia. Que acabem com fake news, que acabem com desinformação, que impeçam que a internet continue sendo um lugar para perpetrar crimes contra a criança, crimes contra a democracia”, comentou.

