"Remédio para que não volte com frequência", diz Cármen Lúcia sobre a trama golpista

A ministra Cármen Lúcia afirmou que a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve funcionar como um “remédio para que não volte com frequência”. “E eu espero que seja este julgamento um remédio para que não volte com frequência. A recidiva não é boa”, disse durante o julgamento finalizado na quinta-feira (11), envolvendo a chamada trama golpista para perpetuar-se no poder.

Por maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pela participação na tentativa de golpe de Estado em 2022. Além da pena de reclusão, ele foi declarado líder de organização criminosa que tramava a ruptura constitucional, e ainda recebeu penas acessórias como inelegibilidade e multa.

Outros sete réus também foram condenados no mesmo processo, seguindo a proposta apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O ministro Flávio Dino comentou sobre o julgamento, classificando a análise da trama golpista como “um check-up da democracia”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também