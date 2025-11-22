Menu
Menu Busca sábado, 22 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília

STF foi informado da tentativa de romper a tornozeleira eletrônica

22 novembro 2025 - 10h33Da redação, com Agência Brasil
Na decisão em que Moraes determina a prisãoNa decisão em que Moraes determina a prisão   (Foto: Valter Campanato)

Os remédios do ex-presidente Jair Bolsonaro foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, onde ele está preso preventivamente. Equipe médica esteve no local, mas saiu sem dar declarações.

Segundo os advogados do réu, ele apresenta saúde debilitada e quadro diário de soluço gastroesofágico e falta de ar e faz uso de medicamentos com ação no sistema nervoso central.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes (foto), determinou a prisão preventiva do ex-presidente após a convocação de vigília para este sábado (22) nas proximidades da residência onde ele cumpria prisão domiciliar. O ministro também foi informado de tentativa do réu de romper a tornozeleira eletrônica. 

Na decisão em que Moraes determina a prisão, ele garante a disponibilização de atendimento médico em tempo integral a Bolsonaro. 

Condenação

Em Brasília, a Superintendência da Polícia Federal fica perto do Setor Hospitalar Sul, onde está localizado o hospital DF Star onde Bolsonaro costuma realizar  tratamento. 

Condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal do Núcleo 1 da trama golpista, Bolsonaro e os demais réus podem ter as penas executadas nas próximas semanas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, determinada após o descumprimento de medidas cautelares fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ele estava usando tornozeleira eletrônica e proibido de acessar embaixadas e consulados, de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras e de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Riedel lamenta prisão de Jair Bolsonaro: 'Permanecem inúmeras dúvidas'
Política
Riedel lamenta prisão de Jair Bolsonaro: 'Permanecem inúmeras dúvidas'
Em decisão, Moraes cita "eventual tentativa de fuga" de Bolsonaro
Política
Em decisão, Moraes cita "eventual tentativa de fuga" de Bolsonaro
Bolsonaro foi preso na manhã de hoje
Política
Lideranças de MS reagem à prisão de Bolsonaro
Bolsonaro foi preso na manhã de hoje
Política
Bolsonaro é preso preventivamente após pedido da Polícia Federal
Bolsonaro precisaria de atendimento especializado
Política
Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar humanitária ao STF
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Juiz Ariovaldo e fachada da Câmara da Capital -
Política
Câmara Municipal vai recorrer de decisão que ordena devolução de verbas indenizatórias
Marcelo Moura Bluma -
Política
Bluma deve devolver R$ 5,8 mil após TRE-MS identificar falhas em contas de campanha
Deputado federal, Beto Pereira
Política
Beto Pereira reforça luta pela igualdade racial no Dia da Consciência Negra
Lula
Política
Lula pede análise responsável do PL Antifacção pelo Senado

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta