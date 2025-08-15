Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Resolução do PL não deve afetar apoio a Riedel, costurado em acordo por Reinaldo

O partido determina que filiados com mandato não apoiem candidatos de outras legendas

15 agosto 2025 - 11h39Vinícius Santos     atualizado em 15/08/2025 às 11h43
Reinaldo Azambuja durante agenda em Brasília - Reinaldo Azambuja durante agenda em Brasília -   (Foto: Arquivo)

O Partido Liberal (PL) divulgou uma resolução proibindo seus filiados com mandatos eletivos de declararem apoio a pré-candidaturas de outras siglas. A medida foi assinada por Valdemar Costa Neto, presidente da executiva nacional do PL, que convidou o ex-governador Reinaldo Azambuja para a legenda, garantindo inclusive apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PSDB).

O apoio do PL ao governador de Mato Grosso do Sul está garantido e é prioridade para Reinaldo Azambuja (PSDB), que deixou claro a intenção ao confirmar a aliança durante acordo em Brasília.

"Eu fui convidado desde o ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, Waldemar Costa Neto, Rogério Marinho, líderes do Senado e da Câmara para que eu pudesse entrar no PL e fortalecer o partido em MS" comentou o tucano em entrevista em julho.

 

A medida publicada pelo PL prevê, entre outros pontos, dissolver executivas estaduais ou municipais, podendo revogar a resolução, cancelar candidaturas e anular convenções eleitorais que contrariarem as diretrizes da Nacional. 

Veja o documento:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcelo Moura Bluma -
Política
Marcelo Bluma recorre ao TRE-MS para evitar devolução de R$ 20 mil ao Tesouro
Foto: Álvaro Rezende/Secom
Economia
Contas equilibradas mantêm MS na liderança em investimentos públicos
Jorge Aparecido, presidente da Comissão dos Servidores -
Política
Valorização dos administrativos da Educação é reivindicada na Câmara de Vereadores
Foto: Izaias Medeiros
Política
Projeto contra redução das linhas de ônibus vai à segunda discussão na Câmara
Foto: TJMS
Política
Judiciário propõe criação de 160 novos cargos em Mato Grosso do Sul
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Bolsonaro pede absolvição e diz que não promoveu ação golpista
Donald Trump
Política
'Mais Médicos' faz Trump cancelar visto estadunidense de secretário do Ministério da Saúde
Trecho da rodovia BR-163
Política
ALEMS aprova plano de R$ 1,019 bilhão para investimentos em rodovias em 2025
Lançamento Plano Brasil Soberano -
Política
Governo publica MP para reduzir impactos de tarifas impostas pelos EUA; entenda
Singapura mira tilápia de MS em meio à sobretaxa dos EUA
Política
Singapura mira tilápia de MS em meio à sobretaxa dos EUA

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande