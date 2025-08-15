Resolução do PL não deve afetar apoio a Riedel, costurado em acordo por Reinaldo

O Partido Liberal (PL) divulgou uma resolução proibindo seus filiados com mandatos eletivos de declararem apoio a pré-candidaturas de outras siglas. A medida foi assinada por Valdemar Costa Neto, presidente da executiva nacional do PL, que convidou o ex-governador Reinaldo Azambuja para a legenda, garantindo inclusive apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PSDB).

O apoio do PL ao governador de Mato Grosso do Sul está garantido e é prioridade para Reinaldo Azambuja (PSDB), que deixou claro a intenção ao confirmar a aliança durante acordo em Brasília.

"Eu fui convidado desde o ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, Waldemar Costa Neto, Rogério Marinho, líderes do Senado e da Câmara para que eu pudesse entrar no PL e fortalecer o partido em MS" comentou o tucano em entrevista em julho.

A medida publicada pelo PL prevê, entre outros pontos, dissolver executivas estaduais ou municipais, podendo revogar a resolução, cancelar candidaturas e anular convenções eleitorais que contrariarem as diretrizes da Nacional.

Veja o documento:

