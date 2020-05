“Respiro econômico”, diz David sobre suspensão de reajuste na energia até 2021

Saiba Mais Justiça Justiça aceita pedido do Coronel David e suspende aumento de energia

O deputado estadual, Coronel David (sem partido), elogiou a postura adotada pelo presidente da República Jair Bolsonaro, ao assinar o decreto suspendendo o reajuste da tarifa das contas de energia em todas as federações.

O decreto foi assinado na segunda-feira (18), obrigando a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a adiar os reajustes tarifários da energia até 2021, tanto para grandes consumidores quanto para clientes residenciais.

O próprio deputado Coronel David já havia pedido pela suspensão do reajuste tarifário anual na conta de energia em Mato Grosso do Sul , fornecida pela Energisa. A liminar foi concedida pela 2ª Vara Federal de Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, Coronel David, comentou que Bolsonaro foi sensato em decretar a suspensão, considerando os prejuízos causados pela pandemia de coronavírus. “Apoio integralmente a decisão do presidente em editar o decreto pra evitar que, diante desta grande crise que atravessamos, o cidadão tenha que encarar um aumento de tarifa”, alegou.

Coronel David comemorou também, a ação em conjunta, que possibilita um respiro econômico à milhares de famílias sul-mato-grossense, e agora de todo o Brasil. “Fico mais satisfeito ainda, pois já tínhamos ingressado com uma ação na justiça federal e conseguido uma liminar para suspender este aumento de 6,90% que estava previsto para julho. Com o decreto temos a garantia que, mesmo com uma decisão da justiça, as tarifas não subirão”, finalizou o deputado.

O decreto prevê ainda a possibilidade das empresas do setor buscarem empréstimos junto a bancos públicos e privados para compensarem perdas de receita e alta da inadimplência. Os custos desses empréstimos serão compartilhados entre as companhias e seus grandes consumidores, como as indústrias.

