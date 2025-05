Retirado de pauta, projeto sobre estatuto dos servidores pode ser votado nesta quarta-feira

O Projeto de Lei 86 de 2025, do Poder Executivo que altera trechos da Lei do Estatuto dos Servidores, amplia licença-maternidade para mulheres sofreram perda gestacional e cria cargos na Ageprev está pautado em primeira discussão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (7).

A proposta já havia entrado na Ordem do Dia ontem (6), mas não foi votada devido a pedido de vista do deputado estadual, João Henrique Catan (PL).



A proposta já teve parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O texto ajusta ainda a alíquota da contribuição patronal relativa aos planos de saúde organizados à categoria de servidores. As modificações propostas visam assegurar a proporcionalidade adequada da contribuição patronal, devido ao maior número de servidores/ beneficiários que utilizam os serviços dos Planos de Saúde correspondentes.



Ordem do Dia

Em segunda discussão será votada uma propostado deputado Junior Mochi (MDB), o Projeto de Lei 106/2024, institui o Dia Estadual dos Agentes de Segurança Viária, a ser comemorado, anualmente, no dia 16 de maio. A data, estabelecida em Lei, passará a integrar o anexo Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A data celebra o início da organização formal e da representatividade desses profissionais considerados essenciais para a segurança pública.

Do Poder Executivo, será votado em primeira discussão o Projeto de Lei 84/2025 que autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a doar, com encargos, ao Município de Cassilândia-MS, o imóvel urbano e as construções de sua propriedade que especifica.

Em discussão única, de autoria do deputado Paulo Duarte (PSB), será apreciado o Projeto de Lei 284/2024 que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Sistema de Integração Ambiental do Cerrado, tendo como nome fantasia Cutia do Cerrado, com sede no Município de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também