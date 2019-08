Reunião sobre Biomecânica reúne autoridades internacionais na capital

O governador Reinaldo Azambuja participa da abertura da VIII Reunião do Corredor Rodoviário Bioceânico em Campo Grande nesta manhã quarta-feira (21).

O evento acontece no Hotel Deville desde as 9h30. A reunião conta com a presença do ministro das relações exteriores João Carlos Parkinson de Castro.

Já dos coordenadores nacionais estão presentes a da Argentina, Monica Dinucci, do Chile, embaixador Roberto Ruiz Piraces e do Paraguai, embaixadora Glória Irma Amarilla.

O chefe da Unidade de Infraestrutura da Comissão Econômica para a América Latina da ONU (Cepal), Ricardo Sánchez, também participa da reunião.

A reunião anterior do Grupo de Trabalho (GT) aconteceu nos dias 3 e 4 de abril, em Assunção e Mato Grosso do Sul estava representado pelo secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O GT do Corredor Bioceânico é composto por técnicos e autoridades do Brasil, Argentina, Paraguai e Chile e vem se reunindo desde 2016 para tratar da implantação da rota rodoviária ligando os dois oceanos Atlântico e Pacífico, tendo Mato Grosso do Sul como centro geográfico.

