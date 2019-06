Ricardo Ayache é empossado presidente do PSB durante convenção do partido

Presidente da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul), Ricardo Ayache assumiu o comando do PSB (Partido Socialista Brasileiro) na manhã deste sábado (29), em evento na Câmara Municipal. Empossado durante a convenção do partido, o médico cardiologista afirma que pretende reorganizar o PSB para as eleições municipais do próximo ano. Ayache substitui o ex-deputado federal Elizeu Dionísio na presidência estadual da sigla.

“Aceitamos o convite feito pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, de reforçar as forças do PSB em Mato Grosso do Sul, e a nossa ideia agora é conversar com todos os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, com a militância, trazendo todo mundo para reorganizar o partido, para que a gente possa entrar em contato com a população, e também organizar o partido para as próximas eleições”, disse o agora presidente do partido em entrevista para a rádio CBN essa semana.

Segundo ele, será feito um planejamento de médio e longo prazo para fortalecer o PSB no estado. “Mais do que isso. Ajudar a desenvolver o nosso estado, alinhado com aquilo que a população deseja, apresentando estratégias e soluções”. Entre os tópicos que merecem destaque, ele cita a geração de empregos, assim como a áreas de saúde, educação e segurança. “São áreas importantes que nós precisamos apresentar soluções”.

