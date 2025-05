Riedel acredita em colializão para candidato a presidência em 2026

Em coletiva de imprensa na última semana, o governador Eduardo Riedel (PSDB), esclareceu sobre as últimas reuniões com partidos que estudam alianças para 2026 e destacou como "louvável" a iniciativa do ex-presidente, Michel Temer, para uma coalizão voltada a um candidato à presidência que fuja dos extremos.



“A iniciativa dele é de buscar uma coalizão por uma agenda de Brasil, uma coalizão que não fique de maneira rasa na discussão polo A ou polo B, que tenha no seu conjunto propostas concretas para o Brasil e que o Congresso Nacional também não está parado”, comentou Riedel.



Um dos nomes cotados nesse estudo de coalização é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para concorrer com o “Bolsonarismo” e esquerda. “Você não pode perder mais tempo com o vermelho, o azul ou isso ou aquilo. Temos que trabalhar pelo Brasil e a colisão que o Temer propõe é uma colisão nesse sentido”.



Atualmente o PSDB está em negociação para uma fusão com o Podemos e futura Federação com o Republicanos, além de conversas com o PSD. O objetivo da política nacional é diminuir os atuais 29 partidos para cerca de 10 a 15.



O governador também falou sobre o futuro no partido em Mato Grosso do Sul e destacou que não tem nada decidido e espera convenção nacional do PSDB em 5 de junho para definir o futuro.



“Estamos conversando com todos os partidos. Acho que essa discussão faz parte do processo que o Brasil está vivendo de mudança política e consolidação partidária. Então não tem nada definido da minha parte em mudar de partido, em para A, para B ou para C. E”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também