Riedel afirma que cursos do Sistema S cobrirão demanda de empregos em MS

O governador Eduardo Riedel assinou, na tarde desta segunda-feira (2), convênios com o Sistema S para formação de profissionais em diversas áreas. A firmação do acordo faz parte do programa MS Qualifica.

Em entrevista à imprensa, realizada logo após a assinatura dos convênios, o governador explicou que essas formações garantirão que as vagas que vem surgindo no Estado nos últimos anos, fruto de um crescimento de Mato Grosso do Sul, sejam ocupadas.

“Diante do momento que nós estamos vivendo, com muita demanda por empregos, o nosso maior desafio são pessoas que não tem a qualificação necessária para abraçar essa oportunidade, e aí é uma ação muito forte, junto com as subs [subsecretarias] da secretaria de Cidadania, por que nós entendemos que é uma grande oportunidade de inclusão, com indígenas, com jovens, com pessoas que não tiveram oportunidade de passar por uma qualificação, uma educação, e diante de todo esse crescimento e prosperidade que o Estado tem tido, tem aberto essas oportunidades, mas que nós temos que fazer encontrar a oportunidade com a qualificação das pessoas”, afirmou.

Riedel explica que, com o investimento de recursos federais, estaduais, do Sistema S e das federações envolvidas, haverá qualificação para os mais vulneráveis e garantirá desenvolvimento social no Estado.

O governador ainda comentou que um novo modelo do Vale Universidade está sendo estudado, onde o dinheiro vai diretamente para o aluno, que terá a liberdade de escolher como os valores serão utilizados.

Além disso, ele ainda explicou que o próximo passo do MS Qualifica será trabalhar para garantir que os interessados tenham acesso ao curso, com a cobertura dos gastos para transportes, alimentação e demais gastos, caso o interessado não tenha como arcar com os custos.

Confira a entrevista de Riedel à imprensa:

