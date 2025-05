Riedel anuncia incentivos fiscais para instalação de fábrica de celulose em Bataguassu

O governador Eduardo Riedel se reuniu na manhã desta terça-feira (6) com Praveen Singhavi, presidente da Bracell, para assinar o termo de concessão de incentivos fiscais que viabiliza a instalação de uma nova fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul, desta vez, no município de Bataguassu.

O investimento, que deve somar R$ 16 bilhões, é o primeiro de celulose solúvel do Estado e um dos maiores do Brasil atualmente, reforçando o “status” de Vale da Celulose da região leste do Estado.

“Mato Grosso do Sul possui enorme potencial de desenvolvimento em diversas áreas. Temos grandes desafios em infraestrutura, mas também temos feitos grandes avanços em saúde, logística, sustentabilidade, energia, educação, e bilhões previstos em infraestrutura para todo Estado, especialmente na Costa Leste do Estado”, afirmou Riedel.

Durante o encontro, foram tratados os avanços no processo de licenciamento ambiental para a construção da fábrica, com a empresa já tendo apresentado ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

“O Governo está comprometido com o crescimento de Mato Grosso do Sul e em trabalhar para garantir um ambiente de desenvolvimento e competitividade que garanta sucesso ao projeto e oportunidade a todo o Estado”, concluiu o governador.

O presidente da Bracell, Praveen Singhavi, ressaltou a importância do projeto no Estado. “Gostaria de agradecer ao Governador e sua equipe pela concessão de benefícios fiscais para o projeto da Bracell no estado do Mato Grosso do Sul. Este é um marco muito importante para nós”, afirmou.

