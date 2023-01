Riedel anuncia que Defensoria Pública prestará assistência para presos em Brasília

O governador Eduardo Riedel (PSDB) anunciou neste sábado (14), por meio de sua conta oficial no Instagram, que a Defensora Pública do Estado estará à disposição dos bolsonaristas extremistas detidos pela Polícia Federal (PF) pelos atos do último domingo (8), em Brasília, e que não tem condição financeira de arcar com um advogado.

“Depois de lamentar reiteradas vezes os atos violentos e as invasões em Brasília, hoje estou passando por aqui para anunciar a nossa decisão, confirmada já em decreto, de colocar à disposição nossa Defensoria Pública para prestar assistência jurídica àqueles que ainda estão detidos e não têm condições financeiras de constituir um advogado”, disse o governador no post.

Na publicação, Riedel explica que a decisão se trata somente do “dever do Estado”, que é “oferecer assistência jurídica a quem não pode contratá-la”, já que, segundo ele, “é uma das mais importantes prerrogativas de qualquer cidadão”.

Além disso, o governador explicou que o governo do Estado prestará assistência às famílias de quem se encontra detido no local, com atualizações diárias da situação de cada um.

Os serviços serão feitos em parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal e com o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (CONDEGE).

“Acredito que assim contribuímos para demostrar ao País - e inclusive aos mais radicais - a natureza essencial de um regime baseado nos direitos e deveres individuais e na efetividade das leis!”, finalizou.

