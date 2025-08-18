Riedel anunciará saída do PSDB na quarta-feira

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, irá anunciar na quarta-feira (20) suas decisões a respeito da sua permanência ou não no PSDB, sigla que estaria ‘acabando’.

Nesta segunda-feira (18), foi realizada uma reunião com os membros do partido em MS, como o ex-governador Reinaldo Azambuja, e os deputados Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende.

Após o encontro, os políticos conversaram com a imprensa, onde o governador não chegou ainda a afirmar seu destino, afirmando apenas que sua decisão será dita na quarta-feira.

Porém, Marconi Perilo, presidente nacional do PSDB, declarou que Riedel irá para um partido diferente do escolhido pelo ex-governador, Reinaldo Azambuja. “Foi acertado hoje que o Azambuja irá para um partido que servirá como base de apoio para a reeleição do governador Eduardo Riedel, que estará em um partido diferente. Enquanto isso, os deputados continuam no PSDB e liderarão a sigla no estado”, detalhou.

A intenção, com as mudanças, são de fortalecer a sigla já que a meta são de compor bancadas pelo Brasil. “Vamos manter esse legado. Os dois sabem que esse partido sempre será a ‘casa’ deles. Riedel e Reinaldo foram fundamentais para o partido”.

A expectativa, no meio político, é que Eduardo Riedel migre para o PP (Partido Progressista) nas próximas semanas.

