Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Riedel aparece com ampla vantagem em novo cenário eleitoral para 2026

O levantamento também avaliou a rejeição dos pré-candidatos

12 setembro 2025 - 10h36Sarah Chaves    atualizado em 12/09/2025 às 11h15
Governador Eduardo RiedelGovernador Eduardo Riedel   (Saul Schramm)

Uma pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data aponta que o atual governador Eduardo Riedel (PP) lidera a corrida pelo Governo do Estado em 2026, com ampla vantagem sobre os demais pré-candidatos.

No primeiro cenário estimulado, Riedel aparece com 51% das intenções de voto. Em segundo lugar está Capitão Contar (PRTB), com 19%, seguido por Fábio Trad (PT), que soma 10%. Os votos nulos ou brancos representam 7%, enquanto 13% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

No segundo cenário testado, com a ausência de Capitão Contar, Eduardo Riedel amplia ainda mais sua vantagem, atingindo 62% das intenções de voto. Fábio Trad sobe para 15%, enquanto votos nulos/brancos somam 9% e os indecisos chegam a 14%.

O levantamento também avaliou a rejeição dos pré-candidatos. Fábio Trad lidera nesse quesito, sendo rejeitado por 33% dos entrevistados. Em seguida aparece Capitão Contar, com 30%, e Eduardo Riedel, com 28%.

A pesquisa foi realizada nos dias 8 e 9 de setembro de 2025, com 1.200 entrevistas. A margem de erro para mais ou para menos é de 3,0 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Políticos de Mato Grosso do Sul se manifestaram nas redes sociais -
Política
Condenação de Bolsonaro divide opinião de políticos em MS
Cármen Lúcia e Jair Bolsonaro -
Política
"Remédio para que não volte com frequência", diz Cármen Lúcia sobre a trama golpista
Donald Trump, e o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro -
Internacional
Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro no STF e elogia ex-presidente
Executivo, Legislativo e Judiciário apresentam relatórios de gestão fiscal do 1&ordm; quadrimestre
Política
Executivo, Legislativo e Judiciário apresentam relatórios de gestão fiscal do 1º quadrimestre
Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro e ex-chefe da Abin -
Justiça
STF impõe pena de 16 anos a Ramagem e determina perda do mandato na Câmara dos Deputados
Jair Bolsonaro
Justiça
STF condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por crimes ligados à trama golpista
Barbosinha se reuniu com Riedel nesta quinta-feira
Política
Barbosinha destaca que prioridade agora é filiação de Azambuja
Flávio Bolsonaro se pronuncia sobre condenação do pai: 'não cita UMA prova'
Política
Flávio Bolsonaro se pronuncia sobre condenação do pai: 'não cita UMA prova'
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Urgente: STF forma maioria para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe
João Henrique Miranda Soares Catan e Jair Messias Bolsonaro -
Política
Deputado de MS tenta habeas corpus para Bolsonaro no STF e tem pedido negado

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande