Riedel aparece com ampla vantagem em novo cenário eleitoral para 2026

Uma pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data aponta que o atual governador Eduardo Riedel (PP) lidera a corrida pelo Governo do Estado em 2026, com ampla vantagem sobre os demais pré-candidatos.

No primeiro cenário estimulado, Riedel aparece com 51% das intenções de voto. Em segundo lugar está Capitão Contar (PRTB), com 19%, seguido por Fábio Trad (PT), que soma 10%. Os votos nulos ou brancos representam 7%, enquanto 13% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

No segundo cenário testado, com a ausência de Capitão Contar, Eduardo Riedel amplia ainda mais sua vantagem, atingindo 62% das intenções de voto. Fábio Trad sobe para 15%, enquanto votos nulos/brancos somam 9% e os indecisos chegam a 14%.

O levantamento também avaliou a rejeição dos pré-candidatos. Fábio Trad lidera nesse quesito, sendo rejeitado por 33% dos entrevistados. Em seguida aparece Capitão Contar, com 30%, e Eduardo Riedel, com 28%.

A pesquisa foi realizada nos dias 8 e 9 de setembro de 2025, com 1.200 entrevistas. A margem de erro para mais ou para menos é de 3,0 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

