Riedel assina ordem de serviço de infraestrutura para a Rota da Celulose

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), esteve em Ribas do Rio Pardo nesta quarta-feira (30) para anunciar um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento urbano e social do município. Entre os destaques da agenda, estão o lançamento de 100 unidades habitacionais, a assinatura da ordem de serviço para pavimentação e drenagem de acesso ao Núcleo Industrial e a vistoria nas obras da nova Escola Estadual da cidade.

As iniciativas integram o plano de investimentos do Governo do Estado, que prevê a entrega de 7 mil moradias até 2026, com recursos da ordem de R$ 74 milhões. As novas casas serão construídas no Loteamento Parque Estoril, no bairro Jardim das Acácias, por meio de parceria entre a AGEHAB (Agência de Habitação de MS), a Prefeitura Municipal e o próprio Governo do Estado.

Infraestrutura

A assinatura da ordem de serviço para a pavimentação e drenagem do acesso ao Núcleo Industrial – no entroncamento entre a MS-340 e a BR-262 – foi celebrada como um passo estratégico para o crescimento econômico de Ribas do Rio Pardo.

A pavimentação do trecho é considerada fundamental para a logística da região, especialmente com o avanço das fábricas de celulose. A BR-262, agora chamada Rota da Celulose, conecta empreendimentos de peso, como a Suzano (em Ribas), Eldorado (em Três Lagoas) e a futura planta da Arauco (em Inocência).

Ao lado do governador, o deputado federal Beto Pereira enfatizou a importância das melhorias na infraestrutura. "Essa obra é de extrema relevância. Ela garante ao Núcleo Industrial uma pavimentação e uma drenagem que era um transtorno. Estamos dando um passo significativo na solução de um problema que aflige toda a cidade”, afirmou.



O deputado também ressaltou os esforços para a duplicação da BR-262, agora denominada Rota da Celulose, devido ao crescente impacto das novas fábricas de celulose na região. Destacam-se a Suzano, localizada em Ribas do Rio Pardo, a Eldorado, em Três Lagoas, e a nova planta da Arauco, em Inocência.



"Ribas do Rio Pardo está se desenvolvendo e recebendo investimentos em educação, infraestrutura e habitação. É um momento de mudança e crescimento para nossa cidade", apontou.

