Riedel confirma presença no Encontro de Negócios nas Fronteiras

O governador do Estado, Eduardo Riedel, participará dos Encontros de Negócios nas Fronteiras Brasil/Paraguai e Brasil/Bolívia, que acontecerá em setembro de 2023, em Ponta Porã e Corumbá. O convite veio do Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Mato Grosso do Sul (GLEMS), Ademar de Souza Freitas.

Durante o encontro, que aconteceu na governadoria, Riedel destacou a importância que o comércio tem para MS, nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia, para fomentar a economia nos municípios que fazem divisa com outros países.

O Grão-Mestre ainda convidou o governador para ser um dos palestrantes do evento. “Saí muito contente e satisfeito da reunião. Conversamos bastante sobre economia e a importância de iniciativas que promovam o estreitamento dos laços com os países vizinhos. Acredito que a palestra do governador em Ponta Porã será muito proveitosa e esclarecedora”, declarou o Grão-Mestre.

O primeiro Encontro de Negócios da Fronteira Brasil/Bolívia acontece nos dias 08 e 09 de Setembro, no município de Corumbá e de 14 a 16 de setembro, em Ponta Porã, fronteira Brasil/Paraguai, na casa de eventos Majestic Hall.

Deixe seu Comentário

Leia Também