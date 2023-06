Riedel cumpre agenda em Brasília

O governador Eduardo Riedel está cumprindo agenda interna em Brasília, nesta terça-feira (13), e deverá se encontrar com demais líderes da região Centro-Oeste para discutir a Reforma Tributária.

Pela manhã, Riedel se reuniu com governadores da região Centro-Oeste e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da Reforma Tributária, para discutir o assunto e garantir que os interesses da região sejam ouvidos.

Pela tarde, o governador irá participar de uma audiência com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes (ANTT), Rafael Vitale, para discutir a reativação da ferrovia Malha Oeste, além de concessões das rodovias BR-267, 262 e 163.

Em seguida, ele visita a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e se encontra com Rose Modesto, superintendente do órgão.

