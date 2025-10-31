Riedel defende combate ao crime organizado e diz que Segurança Pública é pilar para negócios

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou a importância da segurança pública como fator essencial para garantir um ambiente favorável aos investimentos e ao desenvolvimento econômico. A fala foi feita durante evento da Expogenética, nesta sexta-feira (1º), um dia após ele participar de uma reunião com mais de dez governadores no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

“O que a gente precisa como poder público é garantir um ambiente de negócio proporcional ao nível de risco que o capital é colocado em todas as áreas da produção. E esse ambiente passa por algo que é extremamente importante no nosso dia a dia, que se chama segurança pública”, afirmou Riedel.

O governador comentou sobre o encontro realizado no Rio de Janeiro e ressaltou que o tema da segurança não deve ser politizado, e que o Brasil precisa deixar de ter em suas cidades lugares onde o poder público não pode entrar. Riedel ainda elogiou a postura do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e disse que o enfrentamento à criminalidade é uma pauta nacional.



“Acho que o governador Cláudio deu um basta ao se sentir absolutamente impotente diante dessa realidade que agride uma pessoa em cada cinco no Brasil”, pontuou.

Durante o discurso, o governador alertou sobre o avanço do crime organizado em diferentes setores econômicos e defendeu atenção redobrada para não confundir negócios legítimos com atividades ilícitas.

“O crime organizado se estruturou em torno de negócios, combustível, carros, bancos e, muitas vezes, até do agro. A gente tem que prestar atenção pra não confundir aquilo que nós construímos no Brasil como força econômica com aquilo que está vindo através do crime”.

Riedel reforçou ainda o papel de Mato Grosso do Sul no combate às organizações criminosas e no enfrentamento ao tráfico de drogas que abastece outras regiões do país. “Pra quem acha que o que aconteceu no Rio não tem nada a ver com Mato Grosso do Sul, tem sim. Porque aqui a nossa polícia atua e garante proteção pro Sudeste e pro Sul, no combate firme ao tráfico de drogas”, defendeu.

Ao concluir, o governador reafirmou o compromisso do Estado com a ordem, a segurança e o direito de propriedade. “Aqui em Mato Grosso do Sul nós não vamos permitir desordem. A garantia de direito de propriedade é sagrada, é garantia de investimento no nosso Estado. Faz parte do ambiente de negócio produtivo e eficiente, com segurança pública de qualidade. E nós não vamos perder essa batalha pro crime organizado", concluiu.

