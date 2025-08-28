Riedel defende políticas inclusivas e integração entre Estado e municípios em encontro

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, defendeu nesta quinta-feira (28) a importância da integração entre Estado e municípios na construção de políticas sociais inclusivas e sustentáveis.

A declaração foi feita durante a abertura do 25º Encontro Regional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), realizado em Bonito.

Riedel ressaltou que, apesar do crescimento econômico do Estado, ainda há desigualdades a serem enfrentadas.

“Nosso desafio é garantir que o crescimento econômico chegue a todos. O Mato Grosso do Sul é próspero, mas ainda há pessoas à margem desse processo. Precisamos de políticas inclusivas e sustentáveis, que não deixem ninguém para trás”, afirmou.

O governador destacou ainda o aumento dos repasses fundo a fundo desde 2022, mas reconheceu que os valores seguem insuficientes.

Ele defendeu a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reposiciona o financiamento da assistência social, apontando como fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Combate ao feminicídio

Entre os pontos sensíveis abordados, Riedel chamou atenção para os altos índices de violência contra a mulher e de feminicídio em Mato Grosso do Sul. “Esse problema é de todos nós. Não adianta Estado e município apontarem responsabilidades uns aos outros. É uma luta coletiva”, enfatizou.

Encontro nacional

O evento em Bonito celebra os 25 anos de trajetória do CONGEMAS, fórum que reúne gestores municipais, parlamentares, representantes de conselhos, do Ministério Público e autoridades nacionais para debater a integração de políticas sociais no Brasil.

A abertura contou também com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que destacou a relevância da assistência social como primeira porta de acolhimento a famílias vulneráveis, migrantes, refugiados, idosos e dependentes químicos.

O encontro segue até esta sexta-feira (29) e reafirma o compromisso do CONGEMAS em fortalecer o SUAS como rede de proteção social, integrando União, estados e municípios.

