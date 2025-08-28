Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Política

Riedel defende políticas inclusivas e integração entre Estado e municípios em encontro

Governador destacou desafios como feminicídio e a necessidade de ampliar recursos para a assistência social durante evento em Bonito

28 agosto 2025 - 16h03Carla Andréa

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, defendeu nesta quinta-feira (28) a importância da integração entre Estado e municípios na construção de políticas sociais inclusivas e sustentáveis.

A declaração foi feita durante a abertura do 25º Encontro Regional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), realizado em Bonito.

Riedel ressaltou que, apesar do crescimento econômico do Estado, ainda há desigualdades a serem enfrentadas.

“Nosso desafio é garantir que o crescimento econômico chegue a todos. O Mato Grosso do Sul é próspero, mas ainda há pessoas à margem desse processo. Precisamos de políticas inclusivas e sustentáveis, que não deixem ninguém para trás”, afirmou.

O governador destacou ainda o aumento dos repasses fundo a fundo desde 2022, mas reconheceu que os valores seguem insuficientes.

Ele defendeu a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reposiciona o financiamento da assistência social, apontando como fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Combate ao feminicídio

Entre os pontos sensíveis abordados, Riedel chamou atenção para os altos índices de violência contra a mulher e de feminicídio em Mato Grosso do Sul. “Esse problema é de todos nós. Não adianta Estado e município apontarem responsabilidades uns aos outros. É uma luta coletiva”, enfatizou.

Encontro nacional

O evento em Bonito celebra os 25 anos de trajetória do CONGEMAS, fórum que reúne gestores municipais, parlamentares, representantes de conselhos, do Ministério Público e autoridades nacionais para debater a integração de políticas sociais no Brasil.

A abertura contou também com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que destacou a relevância da assistência social como primeira porta de acolhimento a famílias vulneráveis, migrantes, refugiados, idosos e dependentes químicos.

O encontro segue até esta sexta-feira (29) e reafirma o compromisso do CONGEMAS em fortalecer o SUAS como rede de proteção social, integrando União, estados e municípios.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Riedel reforça parceria com Exército em solenidade de troca de comando do CMO
Política
Riedel reforça parceria com Exército em solenidade de troca de comando do CMO
STJ -
Justiça
STJ derruba decisão do TJMS e determina retomada de ação sobre a 'Máfia do Câncer'
Reunião com o prefeito Marçal Filho e o deputado federal Beto Pereira
Política
Beto Pereira anuncia investimentos em áreas prioritárias em Dourados
Presidente Lula à Rádio Itatiaia
Política
Lula diz que terá nomes para disputar 2026 e que Tarcísio sem Bolsonaro, "não é nada"
Justiça italiana mantém prisão da Carla Zambelli
Política
Justiça italiana mantém prisão da Carla Zambelli
Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva -
Justiça
CNJ premia desembargadora de MS por ferramenta de combate à violência de gênero
CPMI -
Política
AO VIVO: CPMI do INSS realiza reunião e ouve depoimento de defensora pública
Foto: Izaias Medeiros
Política
Vereadores analisam vetos a recursos para cultura e habitação na LDO 2026
Foto: Luciana Nassar
Política
Criação de cargos do judiciário passa por nova rodada de votações na Assembleia
MS é reconhecido nacionalmente pelo programa MS Ativo Municipalismo
Política
MS é reconhecido nacionalmente pelo programa MS Ativo Municipalismo

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro