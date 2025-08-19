JD1TV: Riedel destaca afinidade e se diz "confortável" no PP

Saiba Mais Política Primeira convenção da federação União Progressista unirá lideranças do Mato Grosso do Sul

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, oficializou sua filiação ao Partido Progressista (PP), destacando a afinidade com os valores e princípios defendidos pela legenda. O anúncio ocorre antes da a primeira convenção oficial da Federação União Progressista (UPb) em Brasília nesta terça-feira (19).

Em um evento com a presença de diversas lideranças políticas, Riedel expressou entusiasmo. “É muito confortável de vir ao PP e encontrar um grupo de lideranças políticas que carrega dentro dos seus valores, da sua diretriz essencial, os mesmos que eu carrego e que aprendi a ter no meio da luta”.

Ele também destacou o compromisso do estado com a erradicação da pobreza por meio de políticas de desenvolvimento econômico e inclusão social, focadas na educação e qualificação profissional.

A senadora Tereza Cristina, que acompanhou a oficialização, fez questão de dar boas-vindas a Riedel e reafirmou que sua filiação ao PP era o passo mais natural. “O Partido Progressista pensa em desenvolvimento, inovação, coisas modernas. Você já faz isso no nosso Estado. Então, como eu já disse para você lá no passado, era o mais natural você estar aqui no Progressista. Seja muito bem-vindo”, afirmou a senadora.

Em sua fala, Riedel agradeceu o acolhimento e reiterou que sua adesão ao partido é baseada no compromisso com uma agenda de prosperidade e desenvolvimento sustentável para o Brasil.

