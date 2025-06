Riedel destaca integração entre educação e mercado de trabalho em evento do Sesi

Realizado no auditório da Casa da Indústria, em Campo Grande, o Meeting Internacional de Educação, promovido nesta quarta-feira (25) pelo Sesi, reuniu autoridades, educadores e representantes do setor industrial para debater estratégias que alinhem o desenvolvimento educacional ao crescimento econômico de MS.

O Meeting Internacional de Educação tem como objetivo estimular parcerias e inovações que ampliem a qualificação profissional em Mato Grosso do Sul. O governador do Estado, Eduardo Riedel, ressaltou que o papel do Estado é “entregar não para o mercado, mas com o mercado”, além disso, falou sobre a importância de formar jovens preparados para os desafios do mercado, com apoio do setor produtivo e da educação pública e privada.

Ele ainda reforçou a necessidade de uma atuação em rede, com participação das universidades, escolas públicas e privadas, e instituições como o Sesi e o Instituto Federal. “Estamos produzindo conhecimento e informação para que essas pessoas estejam inseridas na sociedade da melhor forma possível, respeitando seu desejo, vocações e experiências”, afirmou.

O chefe do Executivo estadual ainda mencionou os investimentos robustos na educação profissional. Em 2024, foram aplicados R$ 47 milhões na área, beneficiando 16 mil estudantes. Para 2025, o aporte mais que dobrará, chegando a R$ 100 milhões, com previsão de alcançar 41 mil alunos.

A abertura do evento também contou com palestra do secretário estadual de Educação, Hélio Daher, que defendeu a importância dos itinerários formativos profissionais como instrumento para preparar os jovens para um mundo em transformação. Ele pontuou que a “escola do futuro” deve formar “com o mercado, e não apenas para o mercado”.

O presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, responsável pelo Comitê Empresa-Escola, reforçou a importância do diálogo entre indústria e instituições de ensino. “Nós, do Sesi, precisamos melhorar os resultados da educação e entregar os produtos certos para os empresários contribuintes”, declarou.

