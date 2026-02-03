Riedel diz que ano eleitoral traz desafios, mas garante foco em projetos para MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), participou nesta terça-feira (3) da Sessão Solene de Instalação dos Trabalhos Legislativos de 2026, realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou as prioridades do governo, a harmonia entre os Poderes e a importância do diálogo democrático com a sociedade.

Para a imprensa, Riedel reconheceu que 2026 será um ano marcado pelo calendário eleitoral, o que naturalmente impõe desafios adicionais à gestão pública. No entanto, afirmou que o Estado seguirá focado em um projeto estruturado de desenvolvimento.

“É um ano eleitoral, naturalmente nos impõe uma série de desafios, mas sem perder o foco naquilo que é um projeto estruturado para o Mato Grosso do Sul, que a gente vem, a cada dia que passa, amadurecendo e entregando”, afirmou.

O governador também ressaltou a relação institucional entre o Executivo e o Legislativo estadual, classificando a interlocução como saudável e fundamental para o avanço de projetos estratégicos.

“A capacidade dos Poderes do Mato Grosso do Sul terem uma interlocução extremamente saudável em torno do propósito, sem deixar a política contaminar as discussões a ponto de inviabilizar projetos importantes e estruturantes. A mensagem que fica é esse momento positivo do Estado, lastreado numa relação interinstitucional extremamente saudável”, pontuou, destacando que todos os Poderes são responsáveis por manter esse ambiente.

Riedel afirmou ainda que o governo chega ao último ano da atual legislatura e do mandato com expectativas positivas, mesmo diante dos desafios do período eleitoral. “Vamos para o último ano da legislatura e desse mandato com uma expectativa muito positiva para 2026. Apesar de ser um ano desafiador, tenho convicção de que, pelo perfil dos trabalhos na Assembleia e do Executivo Estadual, vamos conduzir esse ano com as discussões naturais da política, mas com foco e determinação naquilo que ainda precisa ser entregue”, completou.

Na sequência, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, destacou que a relação entre os Poderes pode ser resumida em uma palavra: confiança.

“Resumidamente, a nossa atuação pode ser simplificada numa palavra: confiança. Foi essa confiança que permitiu ao Mato Grosso do Sul alcançar níveis importantes de desenvolvimento e de entrega de serviços públicos à população”, afirmou.

Gerson reforçou ainda o papel do Parlamento como protagonista nos debates sobre o desenvolvimento do Estado e na formulação de políticas públicas.“O parlamento não pode abrir mão de ser protagonista nos debates para o desenvolvimento e para a criação de políticas públicas que fazem a diferença na vida das pessoas. Divergências são naturais, críticas são importantes quando dialogam com a realidade. A gente cresce quando entende essas diferenças, respeita, busca consenso por meio do diálogo e fortalece essa relação de confiança”, concluiu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também