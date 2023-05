Riedel diz que invasões resultam em "instabilidade política"

O governador Eduardo Riedel comentou, em entrevista à Revista Crusoé, sobre as invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Mato Grosso do Sul.

As falas do governador surgiram após o registro de invasões de terras no Estado, sendo a mais recente na Fazenda Santa Eliza, em Terenos, pertencente à família Corrêa da Costa, ligada à senadora Tereza Cristina.

À revista, o governador classificou que as ações tomaram as proporções atuais devido a resposta do governo federal, o que também resultou em instabilidade política.

“Esse movimento de invasão deve ser coibido. Isso traz muita insegurança. Se na década de 70 e 80 esse movimento era incentivado, era outro momento da história brasileira”, comentou.

Invasão à Fazenda Santa Eliza

Um grupo de sem-terra invadiu, na madrugada domingo (30), a Fazenda Santa Eliza, pertencente à família Corrêa da Costa, ligada à senadora Tereza Cristina, em Terenos, cidade a 30 quilômetros de Campo Grande.

Ao JD1, a senadora confirmou que os invasores foram retirados do local ainda no mesmo dia. “A polícia já retirou todos pacificamente, não houveram danos à propriedade, tudo calmo”, comentou.

