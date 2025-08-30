Riedel é homenageado com Ordem do Mérito Eleitoral em Campo Grande

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, foi um dos agraciados na sessão solene de outorga da Ordem do Mérito Eleitoral, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A cerimônia ocorreu na sexta-feira (29).

A honraria reconheceu autoridades que contribuíram de forma significativa para o fortalecimento da democracia, para a Justiça Eleitoral e para o desenvolvimento do estado e do país.

No caso do governador, a distinção reforça seu papel destacado à frente do Executivo estadual, destacando iniciativas e ações que impactaram positivamente a sociedade sul-mato-grossense.

Além de Riedel, a solenidade contou com representantes dos poderes judiciário, legislativo e executivo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), desembargadores, autoridades civis e militares, além de lideranças da sociedade civil.

O presidente do TRE-MS, desembargador Carlos Eduardo Contar, explicou que a condecoração é uma forma de valorizar o compromisso das autoridades com a democracia e com o fortalecimento da Justiça Eleitoral.

