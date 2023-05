Riedel empossa 67 novos escrivães da Polícia Civil

Tomaram posse na manhã desta segunda-feira (22), 67 novos escrivães da Polícia Civil para completar o quadro do funcionalismo em Mato Grosso do Sul. Os convocados são do 78° curso de formação da 17° turma de agentes de polícia judiciária, do concurso de 2021. Com a nomeação, MS passa a contar com 1.692 agentes, sendo 1.226 investigadores e 466 escrivães.

O Governador Eduardo Riedel, ressaltou que o intuito é fortalecer a segurança. “Nós mostramos claramente a importância da segurança pública em recompor quadros, profissionalizar nossos servidores no sentido de buscar para o MS, se manter referência em segurança pública. A polícia Civil do Estado, é uma das melhores do Brasil, e que ela continue sendo e melhorando cada vez mais, e hoje é um ato para que isso aconteça, ao integrarmos 67 novos escrivães que estarão em MS cumprindo seu dever”, disse.

Os provados no certame passaram por prova objetiva, discursiva, teste de aptidão física, teste psicotécnico, avaliação de títulos, prova oral, curso de formação e investigação social. De Campo Grande, a professora Laís Genoud Trentini, 35 anos, foi uma das novas servidoras, que fez questão de contar quão difícil foi o processo e como foi assumir o novo cargo.

“Toda etapa é importante, você se sente vencedor passando por cada uma delas, a menor que seja, e chegar no dia de hoje é incrível. A partir de hoje seremos policiais e o Estado precisa do nosso serviço. Sempre quis ser policial e, principalmente aqui, pretendo seguir carreira até me aposentar”, revelou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel destacou a importância do planejamento para efetivar os novos servidores, para tornar o Estado mais seguro. "O dia de hoje reflete um pouco disso, estamos diante de um momento onde 67 novos policias vivem a realização de um sonho, possível porque houve planejamento”, avaliou.

Função- O escrivão é o profissional responsável por registrar, documentar e redigir declarações, inquéritos, processos e depoimentos dentro de seu ambiente de trabalho, seja o jurídico ou o policial. Além de produzir esses textos, também são de sua responsabilidade, o arquivamento e a manutenção da ordem de tais documentos.

