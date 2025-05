Riedel encerra a campanha 'Seu Abraço Aquece' com mais de 162 mil peças arrecadadas

O governador Eduardo Riedel, e sua esposa, Mônica Riedel, encerraram hoje (23) a campanha Seu Abraço Aquece 2025, no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande. Ao todo, mais de 162 mil peças foram arrecadadas.

Durante o evento, Riedel destacou que esse é um momento de solidariedade, que ajuda quem mais precisa. “As pessoas esperam o momento de contribuir, acumulando ao longo do ano para fazer a doação. Todas as instituições esperam a ajuda, para que elas possam atender uma família. É uma campanha muito positiva, que esse ano mostrou a mobilização dos servidores e da população”, afirmou.

Todas as doações começaram a ser distribuídas na segunda-feira (26). “Triagem feita, instituições cadastradas e validades, com suas respectivas demandas. O sistema e o processo já foi elabora e isso vai ser organizado, não tendo perca de tempo em separar e entregar. Isso foi um aprendizado com a campanha do ano passado”, finalizou o governador.

Das 162 mil peças, 70 mil foram arrecadadas pela SEJUSP (Secretaria de Justiça e Segurança Pública). A segunda secretaria que mais arrecadou foi a SEILOG (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), com 30 mil peças. As duas foram seguidas pela SEGOV (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) que conseguiu 16 mil peças.

O montante será doado para 333 instituições, instaladas em 32 cidades de Mato Grosso do Sul. O representante da ‘Associação Projeto Deus É 10’, Jhonny Meira, pontuou ao JD1 que as doações feitas através da campanha são de boa qualidade.

“Todo ano é satisfatório e sempre temos novas histórias para contar. Vemos as crianças chegando com um olhar triste e se alegrando quando pegam um casaco, um sapato e uma camisa. Fazemos eles se sentirem em casa. Sem as iniciativas do governo, não teríamos condições de ajudar as 220 crianças em situação de vulnerabilidade ali do Itamaracá”, afirmou.

A campanha, encabeçada pela primeira-dama Mônica Riedel, já faz parte do calendário anual de arrecadação em Mato Grosso do Sul. Presente no evento de encerramento, ela falou a respeito da iniciativa.

“As pessoas são solidárias, estão participando, esse ano conseguimos um ‘verdadeiro abraço’ da população de MS. A parceria com o governo do estado deu ainda mais credibilidade para a campanha, conseguiu atrair empresas, várias pessoas que antes não fariam doações. Esperamos que nas próximas doações conseguiremos atingir todas as cidades do estado”, afirmou a madrinha da campanha.

