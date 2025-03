Riedel entrega obras no valor de R$ 8,4 milhões em Ribas do Rio Pardo

Em comemoração aos 81 anos de Ribas do Rio Pardo, o governador Eduardo Riedel entregou, nesta sexta-feira (21), um novo pacote de obras em diversos setores no valor de R$ 8,4 milhões para o município.

As obras de infraestrutura, saneamento e educação fazem parte da agenda de comemorações do aniversário do município, que ocorreu no dia 19 deste mês.

“Alegria estar nesta semana de celebração dos 81 anos de Ribas. A cidade recebeu o maior empreendimento privado do Brasil. Com este crescimento, o município precisa do apoio, esforço e suporte do Estado. Com este conjunto de ações beneficiamos diretamente a população”, disse o governador.

O governador destacou que os investimentos do governo são essenciais para o desenvolvimento do município. “Melhor lidar com a dor do crescimento do que com a estagnação, pois assim traz novas oportunidades às pessoas. O Estado tem que crescer sem deixar ninguém para trás”, comentou.

Entre as obras entregues, está a construção da ponte de concreto sobre o Córrego Viga, localizada na MS-340, entre os municípios de Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina, no valor de R$ 2,08 milhões.

O prefeito de Ribas, Roberson Luiz Moureira, agradeceu Riedel pelo apoio dado ao município. “Importante dispor destas parcerias ao município. Temos que reconhecer o que já foi feito pelo Estado na cidade. O sentimento é de gratidão. A população merece uma cidade desta grandeza”, explicou.

Além da ponte, também houve a entrega da reforma parcial e ampliação da Escola Estadual Eduardo Batista Amorim, que com um investimento de R$ 3,3 milhões, deve proporcionar um melhor ambiente escolar para os 565 alunos matriculados.

Também foram entregues as obras de perfuração de poço tubular profundo e execução de mais de 4 mil metros de rede coletora, que permite a ligação da rede de esgoto em 333 domicílios da cidade, contribuindo diretamente para preservação ambiental e desenvolvimento sustentável do município.

Durante a solenidade, também foi lançado o edital de licitação para construção de 100 moradias no Jardim das Acácias, em uma parceria entre prefeitura e o Estado, por meio da Agência de Habitação Popular do Estado (Agehab).

