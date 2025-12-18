Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Riedel evita antecipar debate eleitoral e fala em foco na gestão

Em café com a imprensa, o governador afirmou que decisões passam pelo partido e pelas alianças

18 dezembro 2025 - 09h02Sarah Chaves e Gabrielly Gonzalez
Governador Eduardo RiedelGovernador Eduardo Riedel   (Gabrielly Gonzalez)

Durante um café da manhã com a imprensa nesta quinta-feira (18), realizado após conclusão do balanço com o secretariado estadual, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), abordou de forma direta o cenário político e eleitoral, destacando que ainda não há definição sobre uma eventual candidatura à reeleição. No encontro, Riedel afirmou que a prioridade do momento segue sendo a gestão e que a discussão eleitoral será tratada apenas mais adiante.

“Não, não tem nada certo [sobre ser pré-candidato à reeleição]. Eu sempre falei que a discussão eleitoral vai ser pra frente”, disse o governador. Segundo ele, o calendário legal impõe que definições só ocorram a partir do fim de março, prazo-limite para secretários que desejarem disputar cargos eletivos deixarem o governo. Riedel ressaltou que, atualmente, o Executivo estadual conta com ao menos sete secretários que podem vir a se lançar candidatos. 

O governador explicou que o perfil técnico do secretariado não impede que haja ambições políticas. “Todo secretário político, não tem como ser diferente, é parte da natureza do cara. É natural que alguns planteiem um espaço no processo eleitoral”, disse. Até o momento, apenas dois nomes manifestaram publicamente essa intenção. “Hoje quem tem manifestado abertamente o desejo de ser candidato é o Marcelo Miranda, pré-candidato a deputado estadual, e o Jaime Verruck, que também é pré-candidato”, pontuou, ao destacar que ambos devem se desligar do governo ainda no primeiro trimestre de 2026.

Riedel frisou que as demais definições, inclusive sobre sua própria posição eleitoral, dependem das dinâmicas partidárias. “A nossa eventual posição de eleição vai ser discutida primeiro dentro do partido, a partir de abril do ano que vem. Aí tem discussão partidária, alianças e convenções”, afirmou. Ele também alertou para os impactos da antecipação do debate político na administração. “Quando você antecipa a discussão eleitoral, isso impacta o dia a dia do governo. E eu preciso evitar que isso aconteça, porque tem muito trabalho pela frente.”

Ao comentar a relação com o governo federal, Riedel destacou o respeito institucional ao presidente Lula. “Eu sempre fui muito franco. Não sou uma pessoa de bate e rebate. Eu sempre respeitei muito o presidente Lula, ele foi um grande parceiro do Estado”, disse. Segundo o governador, apesar das diferenças ideológicas, há convergência administrativa. “Ele sabe que eu sou um governador de oposição ao partido do presidente, mas também sabe que eu o respeito”, concluiu.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sessão ordinária na Câmara Municipal
Política
Câmara encerra ano legislativo com votação de pacote de projetos
CCJ durante análise do projeto
Política
Senado aprova redução de penas para envolvidos no 8 de Janeiro
As atividades legislativas entram em recesso, e as sessões plenárias retornam em 3 de fevereiro de 2026
Política
ALEMS apresenta balanço das atividades legislativas de 2025
Augusto Heleno
Política
PF pede mais tempo para concluir perícia de Augusto Heleno
Senador Esperidião Amin (PP-SC)
Política
Relator muda texto do PL da Dosimetria para limitar alcance
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Tribunal de Contas aponta que prefeita tem poder excessivo para definir gratificações salariais
Dinheiro /
Política
Após identificar falhas, TCE cobra transparência total da "folha secreta" em Campo Grande
Neno Razuk (PL) -
Justiça
Deputado estadual Neno Razuk é condenado por crimes ligados ao jogo do bicho em MS
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Política
AO VIVO - PL que reduz penas de condenados no 8 de janeiro é analisado no Senado
Foto: Saul Schramm
Política
Deputados votam criação da microrregião de Saneamento em MS

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda