Riedel evita antecipar debate eleitoral e fala em foco na gestão

Durante um café da manhã com a imprensa nesta quinta-feira (18), realizado após conclusão do balanço com o secretariado estadual, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), abordou de forma direta o cenário político e eleitoral, destacando que ainda não há definição sobre uma eventual candidatura à reeleição. No encontro, Riedel afirmou que a prioridade do momento segue sendo a gestão e que a discussão eleitoral será tratada apenas mais adiante.

“Não, não tem nada certo [sobre ser pré-candidato à reeleição]. Eu sempre falei que a discussão eleitoral vai ser pra frente”, disse o governador. Segundo ele, o calendário legal impõe que definições só ocorram a partir do fim de março, prazo-limite para secretários que desejarem disputar cargos eletivos deixarem o governo. Riedel ressaltou que, atualmente, o Executivo estadual conta com ao menos sete secretários que podem vir a se lançar candidatos.

O governador explicou que o perfil técnico do secretariado não impede que haja ambições políticas. “Todo secretário político, não tem como ser diferente, é parte da natureza do cara. É natural que alguns planteiem um espaço no processo eleitoral”, disse. Até o momento, apenas dois nomes manifestaram publicamente essa intenção. “Hoje quem tem manifestado abertamente o desejo de ser candidato é o Marcelo Miranda, pré-candidato a deputado estadual, e o Jaime Verruck, que também é pré-candidato”, pontuou, ao destacar que ambos devem se desligar do governo ainda no primeiro trimestre de 2026.

Riedel frisou que as demais definições, inclusive sobre sua própria posição eleitoral, dependem das dinâmicas partidárias. “A nossa eventual posição de eleição vai ser discutida primeiro dentro do partido, a partir de abril do ano que vem. Aí tem discussão partidária, alianças e convenções”, afirmou. Ele também alertou para os impactos da antecipação do debate político na administração. “Quando você antecipa a discussão eleitoral, isso impacta o dia a dia do governo. E eu preciso evitar que isso aconteça, porque tem muito trabalho pela frente.”

Ao comentar a relação com o governo federal, Riedel destacou o respeito institucional ao presidente Lula. “Eu sempre fui muito franco. Não sou uma pessoa de bate e rebate. Eu sempre respeitei muito o presidente Lula, ele foi um grande parceiro do Estado”, disse. Segundo o governador, apesar das diferenças ideológicas, há convergência administrativa. “Ele sabe que eu sou um governador de oposição ao partido do presidente, mas também sabe que eu o respeito”, concluiu.

