Riedel fala de resultado no 1° turno, e ressalta, "as pessoas que vão decidir"

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, falou ao JD1 Notícias na manhã deste domingo (15), que apesar das pesquisas indicarem um resultado no 1° turno das eleições tudo pode acontecer.

“As pesquisas tem indicado o fim da eleição no 1° turno, mas o voto quem manda são as pessoas que vão decidir, vamos ter que aguardar a apuração para saber”, alegou o secretário.

Riedel ainda aproveitou para elogiar o trabalho do tribunal Superior Eleitoral e tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TER/MS). “Tudo está correndo dentro da normalidade, a Justiça Eleitoral tem trabalhado bem no Estado, com a instalação dos protocolos de biossegurança aplicados corretamente, e também os eleitores cumprindo seu papel”, finalizou.

