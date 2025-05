Riedel firma parceria com a FIEMS para tornar empresas mais sustentáveis em MS

Durante o encerramento do Fórum LIDE COP30, realizado nesta sexta-feira (30) em Bonito, o governador Eduardo Riedel e o presidente da Fiems, Sérgio Longen, firmaram uma parceria para tornar pequenas e médias empresas de Mato Grosso do Sul mais sustentáveis.

Para o governador Eduardo Riedel, a iniciativa será mais uma das que serão utilizadas como exemplos bem-sucedidos de sustentabilidade na Conferência. “Foi uma discussão, entre lideranças empresariais e públicas, extremamente assertiva sobre os caminhos que nós temos até a COP 30. Temos muito a mostrar. Acho que a expressão central hoje aqui é a construção de narrativa, com modelos e exemplos absolutamente concretos em relação ao que o Brasil desenvolveu ao longo do tempo e, talvez, a COP seja uma grande oportunidade de nos colocar no centro da discussão”.

Entre as finalidades do projeto está a de atingir a meta de carbono neutro até 2030, bem como compor a proposta que será apresentada pelo Estado e empresários sul-mato-grossenses na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro, na cidade de Belém (PA).

Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a parceria consiste em oferecer auxílio técnico para empresários. “A Federação tem hoje a Diretoria de Sustentabilidade e o Governo do Estado tem a Semadesc e o Imasul. Essas áreas técnicas irão dar suporte aos projetos de pequenas e médias empresas nas áreas de meio ambiente e sustentabilidade. Então, a ideia é que ampliemos os esforços para que elas, com auxílio, possam ser beneficiadas com ações e entregas efetivas nessas áreas”.

O co-chairman do LIDE e ex-governador de São Paulo, João Dória, destacou a importância da participação do setor privado na discussão. “O privado que tem uma responsabilidade ativa e tem recursos que podem e devem ser aplicados em programas de proteção ambiental. É o que está acontecendo: uma mudança de paradigma. Há 10 ou 15 anos, apenas o setor público e a sociedade civil cuidavam disso. Hoje mudou este perfil e ganhou uma dimensão no privado de enorme importância”.

Sustentabilidade como oportunidade de negócios e de desenvolvimento – Os painéis promovidos pelo Fórum LIDE COP30 tiveram como tema central a sustentabilidade nos negócios e no desenvolvimento. Entes públicos, privados e representantes da sociedade civil organizada tiveram a oportunidade de apresentar pontos de vistas e contribuir com a elaboração de propostas para serem apresentadas na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climática.

A co-presidente do Painel Internacional de Recursos da ONU e ex-ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, participou de um dos painéis e destacou o modelo ímpar de convergência proporcionado por Mato Grosso do Sul para buscar soluções ambientalmente viáveis e economicamente rentáveis.

“O evento permitiu a promoção de debate nacional com empresários, líderes políticos e líderes da academia, no sentido de trazer soluções, que vão desde a questão da agricultura, de como a segurança alimentar do mundo passa por esse Estado e pelo Brasil, até discussões sobre o Pantanal, quanto ao fluxo de águas estratégico para continuar produzindo vida, mas também economia e justiça social. Vemos uma natureza aliada desse movimento e vemos uma sociedade querendo discutir o tema também sobre a sua perspectiva”, destacou.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, debateu sobre a contribuição da agroindústria para a sustentabilidade.

“Colocamos a agroindústria no centro da agenda da transição climática e da segurança alimentar. É ela que transforma os nossos produtos do agro e que leva isso aos consumidores. Estamos falando de sustentabilidade agrícola, de novas práticas da agricultura de baixo carbono, de processamento industrial, de geração de outros produtos como biometano, biogás, hidrogênio, e, a partir disso, chegando ao consumidor. A ideia é que a agroindústria possa chegar à COP 30 demonstrando que ela é o grande elo de ligação e o Brasil tem inovação, tecnologia e sustentabilidade no setor”, ressaltou.

