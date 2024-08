JD1TV: Evento por transformação ecológica teve presença de Riedel

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, marcou presença no encontro que marcou o 'Pacto pela Transformação Ecológica' no país, que envolve ações dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O debate foi realizado em Brasília, no Distrito Federal nesta quarta-feira (21).

A formalização do pacto procura fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional, como protagonista global nas áreas de segurança ambiental, climática e alimentar. Essa é a primeira vez que os Três Poderes atuam juntos em uma agenda em prol do país.

Riedel aproveitou para elogiar a atitude que coloca o Brasil no eixo global da transformação ecológico e ressaltou a presença e o trabalho que vem sendo realizado em Mato Grosso do Sul nesse aspecto.

"Mato Grosso do Sul está muito bem posicionado neste sentido e o que a gente vê aqui, é o Brasil se posicionando, o que é muito positivo. Nós temos uma capacidade de desenvolver com baixa emissão de carbono, com garantias de sustentabilidade da nossa biodiversidade, agregando emprego, renda, divisas, pelo grande ativo agroambiental que nós possuímos. Estas três grandes agendas fazem parte do pacto, segurança alimentar, transição energética e desenvolvimento sustentável. Parabéns ao Brasil", disse.

A partir de relações sustentáveis com a natureza e seus biomas, a transformação ecológica é uma mudança nos paradigmas econômicos, tecnológicos e culturais em prol do desenvolvimento, e assim possibilita a geração de riqueza e sua distribuição justa e compartilhada, com melhoria na qualidade de vida das gerações presentes e futuras.

O Pato pela Transformação Ecológica entre os Três Poderes tem como objetivos a sustentabilidade ecológica, desenvolvimento econômico e sustentável, justiça – social, ambiental e climática –, direitos das crianças e gerações futuras, resiliência a eventos climáticos extremos.

Divididas em três eixos, são previstas 26 medidas que devem ser implantadas por um comitê gestor conjunto. Entre as prioridades estabelecidas, as ações têm envolvimento direto dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Para a mudança de rumos do Brasil, todos se comprometem a atuar em harmonia e de forma integrada.

