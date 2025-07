Riedel inaugura a primeira Escola Estadual do Noroeste

O governador Eduardo Riedel inaugurou a Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira, no bairro Noroeste, durante a manhã desta segunda-feira (28). A unidade irá atender 400 alunos para ensino regular e profissionalizante, oferecendo ainda esportes e artes marciais, com uma quadra climatizada, a primeira da Rede Estadual.

A obra atendeu um pedido antigo dos moradores do Noroeste, que não contavam com uma escola estadual no bairro. “A educação sempre teve uma atenção especial na nossa gestão. E vai continuar como prioridade. Ela está no nosso plano de governo, no qual eu não desvio em nenhum milímetro. Temos aqui está nova escola, com um modelo completamente diferente e que vai gerar resultados”, afirmou o governador.

A unidade terá um foco especial o atendimento à Programas Educacionais como EJA e EJA Mulher no período noturno, assim como iniciativas voltadas à prática de esportes, principalmente de lutas, tendo inclusive de defesa pessoal (mulheres). Também está prevista a abertura de turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º do Ensino Médio, com oferta de Educação Profissional.

O planejamento pedagógico de oferta de turmas para o ano letivo de 2026 está em elaboração pela SED. O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, destacou que a unidade conta com um modelo diferente e estrutura única, com quadra climatizada. “Teremos o foco no atendimento à mulher, inclusive com lutas marciais, entre elas de defesa pessoal. Enquanto isto as crianças terão uma brinquedoteca disponível. A comunidade merece e ainda conseguimos fazer aqui uma homenagem ao Cristóvão Silveira”.

Mato Grosso do Sul conta agora com 349 unidades escolares neste ano de 2025, sendo 76 na Capital e outras 273 espalhadas por todas as regiões do Estado, atendendo a 190 mil estudantes.

A Rede Estadual de Ensino oferece 68 modalidades de cursos da Educação Profissional, criadas com o objetivo de atender às demandas específicas de cada região. Atualmente, esses cursos estão presentes em todos os municípios do Estado.

