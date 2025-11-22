Riedel lamenta prisão de Jair Bolsonaro: 'Permanecem inúmeras dúvidas'

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, usou as redes sociais na tarde deste sábado, dia 22, para lamentar a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, preso preventivamente a pedido da Polícia Federal.

Para o governante, a decisão ocorre enquanto não haviam encerrado todos os recursos judiciais e questiona sobre os procedimentos adotados, que geram dúvidas sobre uma "polarização política".

"Importante pontuar que a decisão ocorre em um momento do processo em que sequer foram esgotados todos os recursos judiciais. Permanecem inúmeras dúvidas e questionamentos que aprofundam a polarização política, tão prejudicial ao país".

Riedel também relembrou sobre a condição de saúde de Bolsonaro, que necessita de cuidados médicos em meio as comorbidades apresentadas para uma prisão preventiva - que não está associada a pena imposta pela tentativa de golpe de estado.

Por outro lado, o governador enfatiza que o país "precisa de paz e segurança jurídica", que somente com isso, conseguirá enfrentar os problemas reais e as demandas urgentes.

"Só assim o país pode alcançar o patamar de desenvolvimento que anseia o povo brasileiro".

