Menu
Menu Busca sábado, 22 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Riedel lamenta prisão de Jair Bolsonaro: 'Permanecem inúmeras dúvidas'

Governador de MS relembra que decisão ocorreu antes mesmo do esgotamento dos recursos judiciais

22 novembro 2025 - 14h55Luiz Vinicius

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, usou as redes sociais na tarde deste sábado, dia 22, para lamentar a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, preso preventivamente a pedido da Polícia Federal.

Para o governante, a decisão ocorre enquanto não haviam encerrado todos os recursos judiciais e questiona sobre os procedimentos adotados, que geram dúvidas sobre uma "polarização política".

"Importante pontuar que a decisão ocorre em um momento do processo em que sequer foram esgotados todos os recursos judiciais. Permanecem inúmeras dúvidas e questionamentos que aprofundam a polarização política, tão prejudicial ao país".

Riedel também relembrou sobre a condição de saúde de Bolsonaro, que necessita de cuidados médicos em meio as comorbidades apresentadas para uma prisão preventiva - que não está associada a pena imposta pela tentativa de golpe de estado.

Por outro lado, o governador enfatiza que o país "precisa de paz e segurança jurídica", que somente com isso, conseguirá enfrentar os problemas reais e as demandas urgentes.

"Só assim o país pode alcançar o patamar de desenvolvimento que anseia o povo brasileiro".

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Em decisão, Moraes cita "eventual tentativa de fuga" de Bolsonaro
Política
Em decisão, Moraes cita "eventual tentativa de fuga" de Bolsonaro
Bolsonaro foi preso na manhã de hoje
Política
Lideranças de MS reagem à prisão de Bolsonaro
Na decisão em que Moraes determina a prisão
Política
Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília
Bolsonaro foi preso na manhã de hoje
Política
Bolsonaro é preso preventivamente após pedido da Polícia Federal
Bolsonaro precisaria de atendimento especializado
Política
Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar humanitária ao STF
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Juiz Ariovaldo e fachada da Câmara da Capital -
Política
Câmara Municipal vai recorrer de decisão que ordena devolução de verbas indenizatórias
Marcelo Moura Bluma -
Política
Bluma deve devolver R$ 5,8 mil após TRE-MS identificar falhas em contas de campanha
Deputado federal, Beto Pereira
Política
Beto Pereira reforça luta pela igualdade racial no Dia da Consciência Negra
Lula
Política
Lula pede análise responsável do PL Antifacção pelo Senado

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta