Política

Riedel lidera todos os cenários e aparece favorito à reeleição em 2026

Alta aprovação do governo, que chega a 78%, pode explicar vantagem, segundo dados da pesquisa Real Time Big Data

01 dezembro 2025 - 08h37Sarah Chaves
Governador Eduardo Riedel (PP)Governador Eduardo Riedel (PP)   (Saul Schramm)
A mais recente pesquisa do instituto Real Time Big Data aponta que Eduardo Riedel (PP), atual governador de Mato Grosso do Sul, aparece como favorito na disputa pela reeleição em 2026, liderando com ampla vantagem em todos os cenários avaliados.

No primeiro cenário testado, Riedel surge com 55% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o ex-deputado federal Fábio Trad (PT), com 16%, seguido pelo deputado federal Marcos Pollon (PL), que marca 11%.

No segundo cenário, o governador amplia a vantagem e chega a 61%, enquanto Trad registra 17%.

Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 27 e 28 de novembro, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Essa liderança expressiva pode estar relacionada ao alto nível de aprovação de sua administração. Segundo o mesmo levantamento, 78% dos sul-mato-grossenses aprovam a gestão de Riedel, enquanto 16% desaprovam.

Quando a avaliação é detalhada, 57% classificam o governo como ótimo ou bom; 28% consideram regular; e 13% avaliam como ruim ou péssimo. Outros 2% não souberam ou não responderam.

 

