Riedel nomeia Sérgio de Paula para cargo político em Brasília

Sérgio de Paula foi nomeado nesta segunda-feira (9) para exercer o cargo em comissão de Administração Superior Especial e Assessoramento, símbolo CCA-01, e atuar em Brasília na gestão do governador Eduardo Riedel. A nomeação foi publicado na edição extra do DOE (Diário Oficial do Estado) de ontem.

Conforme a pasta, Sérgio atuará na função de secretário-executivo do escritório de relações institucionais e políticas no Distrito Federal da Secretaria de Estado da Casa Civil, com efeito a partir desta segunda-feira (9).

De Paula foi um dos principais articuladores da campanha de Riedel pelo PSDB, e foi secretário de Estado da Casa Civil até dezembro, quando encerrou a gestão de Azambuja.

Outras nomeações

Na mesma pasta, foi nomeado Thaner Castro Nogueira como Secretário Executivo da Secretaria de Gestão Estratégica e Municipalismo, retroativo de 1º de janeiro de 2023.

Rogério Thomitão Beretta também foi designado na edição extra de ontem, para exercer o cargo em comissão de Administração Superior Especial e Assessoramento, símbolo CCA-01, na função de Secretário-Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

