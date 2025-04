Riedel participa de evento e discute a Rota Bioceânica com autoridades do Chile

O governo de Mato Grosso do Sul participou, nesta quarta-feira (23), do Fórum Empresarial Brasil-Chile, na sede Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Brasília, que reuniu empresários e líderes de diversos setores produtivos dos dois países.

O governador Eduardo Riedel esteve presente e participou da mesa redonda “Oportunidades de Negócios e Investimentos para o Corredor Bioceânico”, e apontou que as relações comerciais entre Mato Grosso do Sul e o Chile estão harmônicas, com a Rota estando operacional em 2027.

“Mato Grosso do Sul vai ser muito beneficiado. Nós estamos fazendo investimentos extremamente robustos de mais de 2 bilhões de reais em pavimentação de rodovias dentro do Estado para acessar a rota. A ponte entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, olhando para a rota. Então, vai se desdobrando numa série de investimentos para todos as regiões do País. O Chile apresentou hoje aqui um plano de investimento e o Brasil tem investimentos tanto do governo federal quanto do Governo do Estado. Em 2027, a expectativa é que a rota esteja operacional. Isso é extremamente positivo para todos os envolvidos. O Mato Grosso do Sul sozinho exportou ao Chile 209 milhões de dólares em 2024 e importou 197 milhões de dólares. Estamos com uma expectativa de um aumento muito significativo diante dos sinais do empresariado em relação às oportunidades apresentadas aqui”, comentou.

A ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também participou do evento e apresentou as cinco rotas previstas de integração comercial sul-americana, onde disse que todas estão contempladas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e que a ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, já está 70% concluída e tem prazo de entrega para maio de 2026.

“Há pelo menos 50 anos, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, conversam sobre essa rota biooceânica. A Rota 4 [Bioceânica] significa investimentos e negócios. Sabemos que o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile. O povo chileno já é a terceira maior população turística. Quando falamos de turismo, estamos falando da indústria, estamos falando de integração”, completou a ministra.

Também participaram da mesa redonda o presidente da Fiems e vice-presidente da CNI, Sérgio Longen, o presidente do Chile, Gabriel Boric, e o ministro da Economia, Desenvolvimento e Turismo do Chile, Nicolás Grau.

