Riedel participa do maior evento de cultura agro do mundo e MS é destaque

O governador Eduardo Riedel participou, na manhã desta quinta-feira (5), em São Paulo, da cerimônia de abertura do Global Agribusiness Festival – GAFFFF 2025, que reuniu líderes e especialistas em agronegócios para discutir desafios globais e explorar soluções inovadoras e sustentáveis.

Riedel foi um dos palestrantes do painel “Governadores do Agro”, onde destacou as ações concretas por parte de Mato Grosso do Sul, que impulsionaram o Estado como referência de agro moderno, sustentável e competitivo.

“Na época que cheguei ao Mato Grosso do Sul, não tinha nada de pavimentação, e muito menos saneamento. Hoje estamos indo a plenitude de ruas pavimentadas, seremos o primeiro estado do Brasil, antes de São Paulo, a universalizar saneamento nos 79 municípios do Estado. Temos escola em tempo integral e uma rede de saúde preparada. E quem ajudou a fazer fez isso foi o agro brasileiro, que transformou o interior deste país. E é responsável por uma transformação socioeconômica nos últimos 40 anos que em poucos lugares do mundo ocorreram o que ocorreu aqui. No dia do meio ambiente, a gente não precisa ter receio de discutir esta história em qualquer fórum global. Além de ser a atividade produtiva, que tem melhor balanço de carbono em todas as suas cadeias produtivas”, disse o governador.

Mato Grosso do Sul sediou, nos dias 29 e 30 de maio, o Fórum LIDE COP30, realizado em Bonito, que teve como objetivo antecipar e aprofundar temas que serão discutidos na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, e que foi finalizado com a assinatura de um termo de cooperação técnica, entre o Governo do Estado e a Fiems, para tornar as pequenas e médias empresas sul-mato-grossenses mais sustentáveis.

“Hoje é dia do meio ambiente. O Mato Grosso do Sul vai chegar em 2030 como estado carbono neutro, 100% neutralizado. A agenda de infraestrutura do Estado passa por todos os modais, aeroviário, rodoviário, ferroviário e hidroviário. Nós temos o Rio Paraguai e a bacia do Rio Paraná, ladeando o Estado. Veja a riqueza que nós temos do ponto de vista logístico”, explicou Riedel.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também