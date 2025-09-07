Riedel pontua momento de 'reflexão' no Dia da Independência

Após o Desfile Cívico-Militar que comemora 203 anos do Independência do Brasil, realizado em Campo Grande neste domingo (7), o governador Eduardo Riedel comentou o evento.

“Temos sempre que celebrar o 7 de setembro, ele faz parte da reflexão sobre da nossa história, onde estamos, de onde viemos e o desfile é tradicional e participamos com todo nosso entusiasmo”, pontuou o governador.

Em continuação, ele destacou a data de hoje, que contou com 18 instituições. “O desfile de hoje foi extremamente positivo com tudo que a gente tem, com as Forças Armadas Brasileiras. Mais um dia de alegria”, finaliza.

Alcides Valeriano, general do CMO (Comando Militar do Oeste), responsável por organizar o desfile em Campo Grande, destacou como ‘histórico’ o evento desde domingo.

“Foi um dia histórico, uma extraordinária demonstração de ardor cívico e patriotismo. Como bem disse o nosso governador, são 203 anos da Independência do Brasil, é sempre um motivo de muito orgulho participar dessa festa, junto de todos os sul-mato-grossenses que estiveram aqui”, disse.

Enquanto isso, o presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Gerson Claro, o momento é sempre para reflexão do momento que vivemos no país. “A semana a gente trata como Semana da Pátria. Um movimento de independência. As escolas manifestando a questão do patriotismo, dos símbolos nacionais, aqui nós tivemos o hino, a bandeira, então isso é muito simbólico e o desfile é o ápice do movimento de independência. Para nós é o momento também de a gente fazer essas reflexões dos movimentos políticos e institucionais que vive o Brasil e reforçar o nosso compromisso com a democracia e com os princípios que regem a nossa nação”, comentou.

Ao todo, 10 mil pessoas teriam acompanhado o desfile realizado na manhã de hoje no centro de Campo Grande.

