Riedel reafirma meta de erradicar pobreza extrema em MS até 2026

O governador Eduardo Riedel afirmou nesta quinta-feira (24), durante a abertura da 99ª Reunião Ordinária do Colégio Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), que erradicar a pobreza extrema em Mato Grosso do Sul até o fim de 2026 continua sendo uma das metas centrais de sua gestão. O evento reúne representantes das defensorias públicas dos 26 estados e do Distrito Federal, em Campo Grande.

Riedel também ressaltou que o governo estadual atua com base em quatro eixos estratégicos — desenvolvimento, sustentabilidade, tecnologia e inclusão — e que o crescimento econômico só tem sentido quando acompanhado da redução das desigualdades. “Temos uma diretriz firme de encontrar estas pessoas. Fomos a campo com uma busca ativa, para erradicar essa condição até o final de 2026”, afirmou o governador.

O chefe do Executivo estadual também reconheceu a contribuição da Defensoria Pública nesse processo, destacando a parceria entre os poderes na promoção da justiça social. “A Defensoria tem contribuído de maneira firme e competente neste sentido. Temos que agradecer à instituição pelo seu trabalho, parceria e relação harmônica com o Executivo. Teremos hoje aqui uma reunião profícua. Que todos sejam bem-vindos ao Estado”, completou Riedel.

O defensor público-geral de MS, Pedro Paulo Gasparini reconheceu o cuidado e o trabalho do Estado para tirar as pessoas da extrema pobreza. “Temos um Estado em desenvolvimento que recebe grandes investimentos privados, está na Rota Bioceânica, mas que tem um empenho em erradicar a pobreza, com um trabalho feito com maestria pelo Governo do Estado, por meio da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos)”.

