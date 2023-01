Riedel realiza primeira reunião do ano com secretários de governo

Encontro aconteceu nesta sexta-feira onde foram estabelecidos prazos e diretrizes Foi realizada nesta sexta-feira (13), uma reunião entre o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel os secretários de Estado e também os adjuntos. Encontro marca a definição de entregas a serem realizadas seguindo o plano de governo. Local escolhido para a reunião foi Sala de Reuniões, na governadoria.

Definição de diretrizes, contratos de gestão, instrumento que darão norte as ações também foram discutidas. O prazo limite estabelecido é o Carnaval, que neste ano será em 21 de fevereiro.

Eduardo Riedel aproveitou para detalhar como será a linha principal a ser seguida. “É fundamental que todos os secretários tenham muito bem definidas as suas ações de 2023, alinhadas com nosso plano de governo. A gente definiu uma linha de trabalho para entregar para a sociedade sul-mato-grossense um modelo de Estado e cada área de atuação vai ter essa responsabilidade de definir as ações e seguir porque se não as pessoas acabam sendo consumidas pela burocracia, pelo dia a dia, pelos problemas e deixam de avançar naquilo que é fundamental para as pessoas no Estado. Então, é um trabalho dobrado. Além de atender a rotina, ter que realmente construir transformações que são importantes para Mato Grosso do Sul”, explicou o governador.

Riedel revelou que trabalhará visitando cada secretaria para conversar com os servidores. “Foi definido um prazo. Eu pedi que até o Carnaval a gente tenha praticamente todas as secretarias com os contratos assinados e quero ir a cada uma das secretarias para conversar com os servidores, ratificar as metas e propostas estão colocadas ali e assinar os contratos de gestão até o Carnaval”, disse.

Vice-governador, Barbosinha, também destacou a relevância dos primeiros passos da gestão. “O plano de governo começa a ser colocado em prática. Foi uma reunião muito importante para o governo colocar as suas diretrizes. Agora é trabalho. Os primeiros 100 dias são muito importantes. Até o Carnaval, vamos fechar os respectivos contratos de gestão porque é nos contratos de gestão que você estabelece as meta de cada secretaria e também o trabalho, andamento do governo”.

Já o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina, ressaltou que a reunião tratou de várias questões importantes visando as entregas para a população. “Foi primeiro feita uma apresentação de todos os secretários, o histórico conhecido já, mas foi o momento de cada um se apresentar".

O objetivo dessa peça de planejamento é fixar metas de desempenho para órgãos e entidades. O contrato de gestão estabelece indicadores e metas que precisam ser atingidas, assim como projetos e processos que devem ser executados.

