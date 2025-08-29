Riedel reforça parceria com Exército em solenidade de troca de comando do CMO

O governador Eduardo Riedel participou, nesta sexta-feira (29), da cerimônia de passagem de comando do Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande.

Durante o evento, ele destacou a importância da cooperação entre o Governo do Estado e as Forças Armadas na proteção da fronteira e em ações como a prevenção e o combate a incêndios florestais no Pantanal.

Na solenidade, o general de Exército Luiz Fernando Estorrilho Baganha deixou o comando, sendo substituído pelo general Alcides Valeriano de Faria Júnior.

A cerimônia contou com a presença do comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, além de autoridades civis e militares.

Promovido em 2025 à mais alta patente da Força Terrestre, Alcides Valeriano é natural de Juiz de Fora (MG) e incorporou às fileiras do Exército em 1982. Ao assumir o cargo, ele afirmou que dará continuidade ao trabalho realizado pelo antecessor.

“Vamos reforçar, aprimorar e aperfeiçoar o legado do general Baganha aqui no CMO, em parceria com o Governo do Estado em todas as áreas. Inclusive em obras que forem possíveis, assim como na proteção da fronteira, com missões planejadas e inopinadas. Assim fortalecermos a sensação de segurança de todos neste grande Estado”, disse.

Riedel ressaltou que a parceria com o Exército é permanente. “É fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Não apenas na segurança pública e na proteção das fronteiras, mas também em outras ações, como o apoio no combate a incêndios no Pantanal e diversas atividades civis. Estamos aqui para ratificar esta parceria”, declarou o governador.

Criado em 1985, o Comando Militar do Oeste é responsável pela defesa da fronteira oeste do Brasil, que abrange 2,5 mil quilômetros em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no município de Aragarças (GO).

Além de sua missão constitucional de defesa da pátria, o CMO atua na repressão a ilícitos transfronteiriços e ambientais, consolidando-se como parceiro estratégico do Governo de Mato Grosso do Sul na área de segurança e preservação ambiental.

