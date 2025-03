Riedel se encontra com líderes femininas para discutir melhorias na proteção às mulheres

O governador Eduardo Riedel se reuniu, na tarde de segunda-feira (17), com representantes da rede de proteção às mulheres para ouvir demandas e sugestões para o aperfeiçoamento do sistema de acolhimento para vítimas de agressão doméstica.

“O tema é complexo, envolve educação, políticas públicas, transporte, e outras inúmeras coisas. É desafiador transformar a realidade, mas o Mato Grosso do Sul tipifica os crimes de maneira correta e estamos aqui com absoluto compromisso com as mudanças necessárias”, destacou Riedel.

Riedel destacou os inúmeros desafios relacionados ao trabalho, além de apontar para as mudanças que já ocorreram após a intervenção do Governo do Estado.

Adriane da Silva Soares, representante quilombola, ressaltou a importância da estrutura de atendimento às mulheres vítimas de violência chegar em todos os locais necessários do Estado.

“Viemos reinvidicar uma série de mudanças necessárias para a melhoria do atendimento às mulheres, especialmente na área rural e no interior do Estado, pois é necessário que a estrutura chegue à todas que precisam de acolhimento nos municípios”, disse Adriane.

O vice-governador José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, que coordena o Grupo de Trabalho (GT), comentou sobre os desafios enfrentados nessa missão de aperfeiçoar o sistema.

“O Estado reconhece as falhas e estamos atuando em todas as áreas para poder solucionar os problemas, desde o atendimento na Casa da Mulher Brasileira até o andamento das investigações, dando celeridade nas mais diversas frentes de trabalho”, afirmou o vice-governador.

O encontro, coordenado pela deputada estadual Gleice Jane, também contou com a participação de lideranças femininas de diversos grupos, como índigenas, negras, quilombolas, transexuais, entre outras, além da secretária Viviane Luiza, da Cidadania, a subsecretária Manuela Nicodemos, de Políticas Públicas para Mulheres, a deputada federal Camila Jara e vereadoras de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

