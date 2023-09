Riedel se reúne com ministro dos Transportes para discutir planos sobre a BR-163

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta terça-feira (5), por meio de videoconferência, com o ministro Renan Filho, dos Transportes, para discutir um novo modelo de investimentos para rodovia BR-163.

Buscando uma solução desde o início do ano para a situação da rodovia federal, concessionada para CCR MSVia em 2014 e que não foi duplicada até então, a proposta final definitiva do Ministério dos Transportes ainda será enviada ao Governo do Estado, que vai avaliar o novo modelo e realizar uma devolutiva.

A secretário de Infraestrutura, Hélio Peluffo, também esteve presente na reunião e informou que o governo agora avaliará os investimentos realizados na rodovia.

“O ministro apresentou a proposta de otimização da BR-163, em um novo modelo e proposta, e o Governo do Estado vai avaliar os investimentos que são importantes, pois o Estado tem suas reivindicações, principalmente aquelas que atendem aos municípios, como a necessidade da duplicação em um número considerável”, afirmou.

Peluffo ainda destacou que o governo entende que o modelo atual é o mais apropriado para a rodovia, mas aponta que existe a necessidade de ser atender as demandas do Estado.

“O modelo proposto é de otimização do contrato com a CCR, mas vamos avaliar a proposta em detalhes como a antecipação de investimentos. Depois o governador vai dar um retorno ao ministro sobre tais inovações”, completou.

A secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, também participou da reunião por meio de videoconferência e avaliou a reunião como positiva.

“O ministro vai nos encaminhar a proposta final e vamos conhecer em detalhes os avanços para este contrato. Já vimos alguns [avanços] significativos, como inovações regulatórias e o valor da tarifa que nos preocupava fortemente, o governador inclusive deixou isto claro durante a reunião”, afirmou.

“Vamos avaliar o novo modelo, como vai ser os investimentos de partida, para que possam trazer maiores benefícios à população e a todos que trafegam na rodovia”, finalizou.

O secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadec), também esteve presente na reunião.

Deixe seu Comentário

Leia Também