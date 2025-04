Riedel garante apoio emergencial a municípios atingidos por chuvas

Após as fortes chuvas que atingiram os municípios de Jardim, Guia Lopes da Laguna e Caracol, o governador Eduardo Riedel se reuniu com os prefeitos das três cidades para alinhar medidas emergenciais e discutir obras de recuperação. A reunião ocorreu após os municípios decretarem situação de emergência devido aos estragos causados pelas tempestades na última sexta-feira (18) e sábado (19).

Os prejuízos incluem alagamento de ruas, danos em residências, destruição de pontes e deterioração de estradas vicinais. Em Guia Lopes da Laguna, o prefeito Max Antônio Souza Morais relatou que choveu entre 250 e 300 milímetros em apenas três horas. “Foi uma tromba d’água. O apoio do Estado será fundamental, já que nossa cidade não tem maquinário para lidar com esse tipo de situação”, explicou.

Em Jardim, o prefeito Juliano Miranda, o “Guga”, destacou os estragos em quatro pontes e na galeria da área central, além de problemas em vias urbanas sem pavimentação. “Foi uma reunião excelente. O governador se mostrou solidário, se colocou à disposição e garantiu apoio. Isso mostra o quanto ele é municipalista”, afirmou.

Já em Caracol, o prefeito Carlos Humberto Pagliosa explicou que as chuvas causaram prejuízos em cabeceiras de pontes e estradas, o que chegou a paralisar o transporte escolar. “A precipitação foi intensa e concentrada em pouco tempo, o que agravou a situação. A reunião foi bastante produtiva e nos dá esperança de soluções rápidas”, disse.

O Governo do Estado vai avaliar as demandas apresentadas por cada município e definir, junto às secretarias envolvidas, as intervenções prioritárias. Participaram do encontro os secretários Guilherme Alcântara (Seilog), Rodrigo Perez (Segov) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

