Riedel tem 11,40% de rejeição e 78,49 % de aprovação

O Governo Riedel completou 100 dias, e uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e o Correio do Estado, no período de 3 a 6 de abril, nos 15 maiores municípios de Mato Grosso do Sul, revela que somente 11,40% da população não aprovam a gestão que está sendo feita pelo governador Eduardo Riedel (PSDB).

Ou seja, 78,49% dos entrevistados aprovam a maneira que Riedel administra Mato Grosso do Sul. Ainda conforme levantamento, 57,35% da população tem a expectativa de que o governador fará um bom governo e 52,02% confiam no Chefe do Executivo Estadual.

Interior e Capital

A pesquisa também separou a aprovação entre o interior e a Capital. Em Campo Grande, a aprovação dos 100 dias de Riedel é de 77,31%, enquanto a desaprovação é de 12,31%; 10,38% não souberam ou não quiseram responder.

No interior do Estado, a aprovação de Riedel é ainda maior, atingindo 79,58%, enquanto a reprovação é de 10,56%; 9,86% não souberam ou não quiseram responder.

Metodologia

O método utilizado foi a amostragem por conglomerados e aleatória simples. A margem de erro é de 4,3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. Foram entrevistadas 544 pessoas moradores, de 16 anos ou mais, dos 15 maiores municípios de MS.

O levantamento não divulgou os índices de ótimo/bom/ruim e péssimo.

